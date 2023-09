Festival de Musique de La Chaise-Dieu Eglise abbatiale Saint Robert La Chaise-Dieu, 21 août 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

58ème édition du Festival de musique qui se déroule essentiellement à La Chaise-Dieu, sur la dernière quinzaine d’août, dans son éblouissante abbatiale à l’acoustique merveilleuse.

2023-08-21 fin : 2023-08-31 . EUR.

Eglise abbatiale Saint Robert Place de l’abbaye

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



58th edition of the music festival, held mainly at La Chaise-Dieu during the last two weeks of August, in its dazzling abbey church with marvellous acoustics

58ª edición del festival de música, que se celebra principalmente en La Chaise-Dieu, en la última quincena de agosto, en su deslumbrante iglesia abacial de maravillosa acústica

58. Ausgabe des Musikfestivals, das in den letzten zwei Augustwochen hauptsächlich in La Chaise-Dieu stattfindet, in der blendenden Abteikirche mit ihrer wunderbaren Akustik

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay