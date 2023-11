Cet évènement est passé Journées de l’orgue Eglise abbatiale Saint Robert La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu Journées de l’orgue Eglise abbatiale Saint Robert La Chaise-Dieu, 6 août 2023, La Chaise-Dieu. La Chaise-Dieu,Haute-Loire Du baroque au classicisme.

2023-08-06 fin : 2023-08-08 . .

Eglise abbatiale Saint Robert

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From Baroque to Classicism Del Barroco al Clasicismo Vom Barock zum Klassizismus Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu Eglise abbatiale Saint Robert Adresse Eglise abbatiale Saint Robert Ville La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire Lieu Ville Eglise abbatiale Saint Robert La Chaise-Dieu latitude longitude 45.321159;3.695845

Eglise abbatiale Saint Robert La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chaise-dieu/