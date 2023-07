Visite guidée et animée d’anecdotes sur le bourg Église-Abbatiale Saint-Pierre Preuilly-sur-Claise, 16 septembre 2023, Preuilly-sur-Claise.

La visite du bourg se fait au départ de l’abbatiale pour une durée variable entre 1h et 1h30, en fonction de l’intérêt des visiteurs.

Église-Abbatiale Saint-Pierre Place de l’Abbaye 37290 Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://preuilly-sur-claise.fr Le Monastère fut fondé en 1001 par le baron de Preuilly Effroy et sa femme Béatrix d’Issoudun. L’abbatiale Saint-Pierre actuelle fut construite dans les années 1140 sur un vaste plan de type bénédictin : nef, bas-cotés, transept, chevet entouré de son déambulatoire avec chapelles rayonnantes. Le parti hardi d’une architecture dite « en halle » donne un volume interne très aérien et lumineux. Le monument est par ailleurs remarquable par la richesse et la profusion des chapiteaux, dont un bon nombre authentiques et de grande finesse. À noter également, les élégantes tribunes des transepts. L’importante campagne de restauration du XIXe siècle a marqué le monument sans en altérer la beauté d’ensemble, elle est particulièrement visible sur le chevet et avec la tour du clocher, reconstruite à la suite de son effondrement en 1867, et surmontée d’une flèche incongrue couverte de tuiles vernissées.

Des bâtiments conventuels subsistent en particulier deux arcades soutenues par une double colonnade, vestiges du cloître du XIIe siècle et la salle capitulaire couverte de quatre croisées d’ogive reposant, au centre, sur une colonne, elle abrite une importante crucifixion du XIIe siècle en bas relief. Le bâtiment du dortoir, quelques maisons conventuelles et l’ancienne demeure de l’abbé (XVe siècle) avec son élégante tour d’escalier constituent des vestiges significatifs de cette belle abbaye.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

