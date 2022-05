Eglise Abbatiale Saint-Martin – Plaimpied-Givaudins (18) Eglise rue saint Martin 18340 Plaimpied Givaudins Plaimpied-Givaudins Catégories d’évènement: Cher

Eglise rue saint Martin 18340 Plaimpied Givaudins, le samedi 25 juin à 20:00

Deux concerts en soirée. Un groupe de musique arabo-andalouse et un groupe vocal.

Entrée libre

2022-06-25T20:00:00 2022-06-25T23:00:00

