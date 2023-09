Cet évènement est passé Prenez une vue imprenable sur Saint-Cyprien depuis le clocher de cette église en visite guidée Église abbatiale Saint-Cyprien Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Cyprien Prenez une vue imprenable sur Saint-Cyprien depuis le clocher de cette église en visite guidée Église abbatiale Saint-Cyprien, 16 septembre 2023, Saint-Cyprien. Prenez une vue imprenable sur Saint-Cyprien depuis le clocher de cette église en visite guidée 16 et 17 septembre Église abbatiale Gratuit. Entrée libre. Visite accompagnée du clocher de l’église : profitez des vues splendides du village et de son enchevêtrement de maison et de la vallée depuis le haut du clocher ! À l’occasion des Journées du patrimoine, le clocher de l’église abbatiale sera exceptionnellement ouvert au public. Prenez de la hauteur et découvrez les trésors de ce bâtiment. Église abbatiale Rue Bertrand de Got, 24220 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©office de tourisme Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Cyprien Autres Lieu Église abbatiale Adresse Rue Bertrand de Got, 24220 Saint-Cyprien Ville Saint-Cyprien Departement Dordogne Lieu Ville Église abbatiale Saint-Cyprien latitude longitude 44.869894;1.04343

Église abbatiale Saint-Cyprien Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyprien/