Profitez d’une vue imprenable sur Saint-Cyprien depuis le clocher de cette église, ouverte exceptionnellement à la visite guidée 16 et 17 septembre Église abbatiale Gratuit. Entrée libre.

Découvrez le clocher de ce donjon du XIIe siècle, qui est exceptionnellement ouvert pour les Journées européennes du patrimoine.

Vous emprunterez un étroit escalier en pierres et découvrirez la charpente du clocher et de l’abbatiale, les 4 cloches et la salle de l’horloge.

En haut, un magnifique panorama à 360° s’offrira à vous, avec vue sur le village de Saint-Cyprien et la vallée de la Dordogne.

Église abbatiale Rue Bertrand de Got, 24220 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Mairie de St Cyprien