Visite guidée d’une abbatiale, entre ciel et terre Église abbatiale Plaine-et-Vallées, 17 septembre 2023, Plaine-et-Vallées.

Visite guidée d’une abbatiale, entre ciel et terre Dimanche 17 septembre, 14h00 Église abbatiale Gratuit. Entrée libre avec parking à proximité. Visite toutes les heures. Dernier départ de visite à 17h

L’association « Les amis de l’abbatiale » vous emmène faire une visite guidée autour du mobilier d’exception et des fortifications de l’édifice.

Participez à un voyage commenté à l’intérieur de l’abbatiale pour admirer son mobilier, réalisé dans son ensemble au sein de l’ancienne abbaye, qui possédait des ateliers d’ébénisterie et de peinture au XVIIe siècle. Nous vous inviterons également à une visite guidée du haut des fortifications pour admirer la vue panoramique sur le donjon de Moncontour et la vallée de la Dive, et faire un grand plongeon dans l’histoire de la guerre de Cent Ans.

Église abbatiale Route de Poitiers, 79600 Saint-Jouin-de-Marnes Plaine-et-Vallées 79600 Saint-Jouin-de-Marnes Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://www.saintjouindemarnes.fr L’abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes et le site environnant de l’ancienne abbaye bénédictine (dont le cloître) sont très riches. Architecture romane et gothique d’une grande pureté, cet édifice à une importante décoration sculptée intérieure et extérieure, avec un mobilier d’une grande valeur (stalles, tableaux, meubles d’église). Les vestiges archéologiques de l’ancienne abbaye sont intégrés soit dans des bâtiments ultérieurs, soit dans un espace naturel (champs, jardins…), constamment modifiés par l’homme au cours des siècles. Ils forment un ensemble de grand intérêt permettant de se représenter le vaste domaine de l’ancienne abbaye, attesté par les documents et son évolution dans le temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Association Amis de l’Abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes