Circuit de visites guidées gratuites Église abbatiale Notre-Dame-de-l'Assomption de Simorre Simorre

Simorre Circuit de visites guidées gratuites Église abbatiale Notre-Dame-de-l’Assomption de Simorre Simorre, 17 septembre 2023, Simorre. Circuit de visites guidées gratuites Dimanche 17 septembre, 09h00 Église abbatiale Notre-Dame-de-l’Assomption de Simorre Participation libre. Entrée libre. Départ de la chapelle de Saintes, près de Simorre, à 9h. « Circuit de visites guidées gratuites » entre Arrats et Gimone, du village de Simorre à Castelnau-Barbarens, en passant par la chapelle de Saintes et le hameau de Mazères sur la commune de Lartigue. Église abbatiale Notre-Dame-de-l’Assomption de Simorre Place de l’église, 32420 Simorre Simorre 32420 Gers Occitanie Cette église abbatiale du XIVe siècle a été construite sur un oratoire du Ve siècle, créé par Cérats, devenu le saint patron de Simorre. L’église était autrefois liée à une abbaye bénédictine qui a aujourd’hui totalement disparu. Érigée selon un plan en croix latine, elle est dotée d’une tour octogonale à la croisée de la nef et du transept, qui aurait dû servir de clocher, similaire à celui de la cathédrale de Lombez. La nef ne compte que deux travées et demie, se terminant par un mur de pierre. La majeure partie de la structure est construite en brique rose. Les vitraux se distinguent par leur ancienneté, leurs couleurs et leurs motifs (datant des XIVe, XVe et XVIe siècles). Les stalles du XVIe siècle présentent de très beaux et émouvants détails sculptés, notamment sur les jouées. Dans le sacristie, actuellement utilisée comme sacraire, d’importantes peintures murales du XIVe siècle ont été découvertes en 1964 lors de travaux de restauration. Cette salle abrite désormais de nombreux objets de culte, simples ou somptueux, datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Quatre statues méritent une attention particulière : une Piéta en bois du début du VIIIe siècle, une Piéta en pierre du VIIe siècle, une statue de St Cérats du XVe siècle et une croix de procession du XIVe siècle. Au XIXe siècle, Viollet-le-Duc entreprend des travaux de restauration sur l’édifice, modifiant son apparence extérieure qui se transforme alors en une église fortifiée. Sur la RD12. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dimanche 17 septembre Église abbatiale Notre-Dame-de-l'Assomption de Simorre Place de l'église, 32420 Simorre Simorre 32420 Gers Occitanie

