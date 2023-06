Visite guidée de l’église abbatiale de L’Absie Église abbatiale Notre-Dame de L’Absie L’Absie, 16 septembre 2023, L'Absie.

Visite guidée de l’église abbatiale de L’Absie 16 et 17 septembre Église abbatiale Notre-Dame de L’Absie Gratuit. Entrée libre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette église lors d’une visite guidée. Érigé en ermitage à la fin du XIe siècle, il fut remplacé en 1120 par un monastère bénédictin fondé par le bienheureux Géraud de Salles. Vous serez émerveillés par les peintures murales datant du Moyen Âge qui se trouvent à l’intérieur. Il s’agit de la plus ancienne abbaye bénédictine du diocèse de Poitiers.

Église abbatiale Notre-Dame de L’Absie Place de l’église, 79240 L’Absie L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Construite en granit, l’église romane présentait une configuration en forme de longue croix latine, avec un clocher situé au niveau du transept et de la façade. De nos jours, on peut encore observer le plan d’origine, qui a été peu modifié, ainsi qu’une fenêtre et des portes murées dans le transept.

L’église a été entièrement reconstruite après la guerre de Cent Ans grâce à l’abbé Bernard d’Appelvoisin, durant la seconde moitié du XVe siècle, et elle a été transformée en église paroissiale en 1824. Auparavant, elle était réservée aux moines bénédictins de l’abbaye.

Classée au titre des Monuments historiques en 1932, cette église abbatiale possède un véritable trésor : des peintures murales datant du Moyen Âge. De plus, son clocher est également inscrit à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1926.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Catherine Souchet