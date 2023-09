VISITE GUIDÉE DE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL AVEC HELENE GUEGNARD Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire, 6 septembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Suivez Hélène pour une visite de Saint-Florent-le-Vieil. Elle vous contera l’histoire de cette cité angevine des bords de Loire à travers les âges. Visite tous les mercredis semaine paire sur RDV à partir de 4 personnes..

2023-09-06 fin : 2023-09-06 17:00:00. .

Eglise abbatiale Esplanade du Montglonne

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Follow Hélène for a visit of Saint-Florent-le-Vieil. She will tell you the history of this Angevin city on the banks of the Loire through the ages. Visit every Wednesday even week by appointment from 4 persons.

Siga a Hélène para visitar Saint-Florent-le-Vieil. Le contará la historia de esta ciudad angevina a orillas del Loira a través de los tiempos. Visita todos los miércoles de la semana par con cita previa a partir de 4 personas.

Folgen Sie Hélène auf einem Rundgang durch Saint-Florent-le-Vieil. Sie wird Ihnen die Geschichte dieser angevinischen Stadt am Ufer der Loire im Laufe der Zeit erzählen. Besichtigung jeden Mittwoch in geraden Kalenderwochen nach Vereinbarung ab 4 Personen.

Mise à jour le 2023-07-15 par eSPRIT Pays de la Loire