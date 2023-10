Concert à l’abbatiale: Trio Eklektik, « Du baroque aux musiques du monde » Eglise abbatiale Les Junies, 20 août 2023, Les Junies.

Les Junies,Lot

Le Trio Eklektik composé de la pianiste Kira Maidenberg-Todorova, de la violoniste Nathalie Chabot et de l’altiste Michel Michalakakos a vu le jour en février 2022.

Lorsque la guerre en Ukraine s’est déclarée, Kira Maidenberg-Todorova a quitté Odessa avec ses parents et sa fille de sept ans pour se réfugier en France. Dès la première rencontre entre Kira, Nathalie et Michel, le désir de jouer ensemble s’est instantanément manifesté. Des liens d’amitié se sont vite créés et de riches affinités sont nées grâce à la complémentarité des sensibilités et du talent de ces trois artistes.

Cette belle rencontre amicale et musicale a permis déjà plusieurs concerts à Paris, en région parisienne ainsi qu’à Oslo en Norvège. Leur répertoire s’étend de la musique baroque à la musique contemporaine sans oublier les grands classiques comme Mozart et Schubert. Dans un esprit festif, ils sont très heureux d’agrémenter leurs programmes de pièces de Jazz, de tango, de musique sudaméricaine et Klezmer.

Kira Maidenberg-Todorova: pianiste et compositeur, concertiste internationale, professeur de piano et de composition à

l’Académie Nationale de Musique d’Odessa.

Dayana Todorova: flûtiste et pianiste, 8 ans, fille de Kira Maidenberg-Todorova

Nathalie Chabot: violoniste, concertiste internationale, membre de l’Orchestre National de France, professeur de violon au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt

Michel Michalakakos: altiste, concertiste international, professeur honoraire au Conservatoire National Supérieur

de Musique de Paris et au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt.

2023-08-20 18:30:00 fin : 2023-08-20 19:30:00. EUR.

Eglise abbatiale

Les Junies 46150 Lot Occitanie



The Trio Eklektik, made up of pianist Kira Maidenberg-Todorova, violinist Nathalie Chabot and violist Michel Michalakakos, was founded in February 2022.

When war broke out in Ukraine, Kira Maidenberg-Todorova fled Odessa with her parents and seven-year-old daughter to France. From the very first meeting between Kira, Nathalie and Michel, there was an instant desire to play together. A bond of friendship was quickly forged, and a rich affinity was born thanks to the complementary sensibilities and talents of these three artists.

This friendly and musical encounter has already led to several concerts in Paris and the Paris region, as well as in Oslo, Norway. Their repertoire ranges from Baroque to contemporary music, not forgetting the great classics such as Mozart and Schubert. In a festive spirit, they are delighted to add jazz, tango, South American and Klezmer music to their programs.

Kira Maidenberg-Todorova: pianist and composer, international concert performer, professor of piano and composition at the

national Academy of Music in Odessa.

Dayana Todorova: flutist and pianist, 8 years old, daughter of Kira Maidenberg-Todorova

Nathalie Chabot: violinist, international concert artist, member of the Orchestre National de France, violin teacher at the Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt

Michel Michalakakos: violist, international concert performer, honorary professor at the Conservatoire National Supérieur

de Musique de Paris and at the Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt

El Trío Eklektik, formado por la pianista Kira Maidenberg-Todorova, la violinista Nathalie Chabot y el violista Michel Michalakakos, se fundó en febrero de 2022.

Cuando estalló la guerra en Ucrania, Kira Maidenberg-Todorova abandonó Odessa con sus padres y su hija de siete años para refugiarse en Francia. Cuando Kira, Nathalie y Michel se conocieron, el deseo de jugar juntos se hizo patente al instante. Rápidamente se forjó un vínculo de amistad y nació una rica afinidad gracias a las sensibilidades y talentos complementarios de estos tres artistas.

Este encuentro amistoso y musical ya ha dado lugar a varios conciertos en París y en la región parisina, así como en Oslo (Noruega). Su repertorio abarca desde la música barroca hasta la contemporánea, sin olvidar los grandes clásicos como Mozart y Schubert. Con espíritu festivo, están encantados de añadir a sus programas jazz, tango, música sudamericana y klezmer.

Kira Maidenberg-Todorova: pianista y compositora, concertista internacional, profesora de piano y composición en la Academia Nacional de Música de Berlín

academia Nacional de Música de Odessa.

Dayana Todorova: flautista y pianista, 8 años, hija de Kira Maidenberg-Todorova

Nathalie Chabot: violinista, concertista internacional, miembro de la Orquesta Nacional de Francia, profesora de violín en el Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt

Michel Michalakakos: violista, concertista internacional, profesor honorario en el Conservatoire National Supérieur

de Música de París y del Conservatorio Regional de Boulogne Billancourt

Das Trio Eklektik, bestehend aus der Pianistin Kira Maidenberg-Todorova, der Geigerin Nathalie Chabot und dem Bratschisten Michel Michalakakos, wurde im Februar 2022 gegründet.

Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, verließ Kira Maidenberg-Todorova mit ihren Eltern und ihrer siebenjährigen Tochter Odessa und flüchtete nach Frankreich. Als Kira, Nathalie und Michel sich zum ersten Mal trafen, entstand sofort der Wunsch, gemeinsam zu spielen. Es entstanden schnell Freundschaften und reiche Affinitäten dank der sich ergänzenden Sensibilität und des Talents dieser drei Künstler.

Diese schöne freundschaftliche und musikalische Begegnung hat bereits zu mehreren Konzerten in Paris, der Pariser Region und in Oslo (Norwegen) geführt. Ihr Repertoire reicht von Barockmusik bis hin zu zeitgenössischer Musik, ohne die großen Klassiker wie Mozart und Schubert zu vergessen. Sie freuen sich, ihre Programme mit Jazz, Tango, südamerikanischer Musik und Klezmer zu bereichern.

Kira Maidenberg-Todorova: Pianistin und Komponistin, internationale Konzertpianistin, Professorin für Klavier und Komposition an der Akademie für Musik und Theater der Tschechischen Republik

national Academy of Music in Odessa.

Dayana Todorova: Flötistin und Pianistin, 8 Jahre, Tochter von Kira Maidenberg-Todorova

Nathalie Chabot: Violinistin, internationale Konzertspielerin, Mitglied des Orchestre National de France, Professorin für Violine am Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt

Michel Michalakakos: Bratschist, internationaler Konzertspieler, Honorarprofessor am Conservatoire National Supérieur

de Musique de Paris und am Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Cahors – Vallée du Lot