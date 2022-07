Parcours artistique Église abbatiale de Gigny (Jura) Gigny Catégories d’évènement: Gigny

Découvrez Gigny et son patrimoine
Église abbatiale de Gigny (Jura)
39320 Gigny
Accès libre. Au bout de la rue « Le Chapître »

06 82 45 22 63 https://www.facebook.com/Baumelesmessieurs/?ref=bookmarks;http://juraclunisienrandos.unblog.fr/2018/05/23/randonnees-2018-gigny-jura-saint-point-doubs/ Église abbatiale de Gigny (Jura). De là sont partis en 909 / 910 les moines qui ont fondé l’abbaye de Cluny. Le collectif d’artistes de la petite montagne investit différents lieux du village pour proposer un parcours artistique:

l’ancienne école et son préau (aujourd’hui mairie)

autour de l’abbatiale

la cure et son jardin

la salle des fêtes

Un jeu de recherche d’oeuvres sera proposé aux visiteurs, ainsi qu’un espace pour se désalterer, et une animation musicale

