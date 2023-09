Secret d’église Eglise abbatiale de Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches, 20 octobre 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Beaulieu-lès-Loches,Indre-et-Loire

Visite guidée (1h) de l’église abbatiale fondée par Foulques Nerra en 1003.

Possibilité de continuer la visite avec « Sommet de Touraine » (1h supplémentaire)..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . 5 EUR.

Eglise abbatiale de Beaulieu-lès-Loches

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided tour (1h) of the abbey church founded by Foulques Nerra in 1003.

Option to continue the tour with « Sommet de Touraine » (additional 1h).

Visita guiada (1 hora) de la iglesia abacial fundada por Foulques Nerra en 1003.

Posibilidad de continuar la visita con el « Sommet de Touraine » (1 hora adicional).

Geführte Besichtigung (1 Std.) der Abteikirche, die 1003 von Foulques Nerra gegründet wurde.

Möglichkeit, die Besichtigung mit « Sommet de Touraine » fortzusetzen (zusätzliche 1 Std.).

