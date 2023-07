Les Estivales d’Artenetra : Concert Romain Leleu et Jean-Baptiste Robin Église abbatiale Celles-sur-Belle Catégories d’Évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres Les Estivales d’Artenetra : Concert Romain Leleu et Jean-Baptiste Robin Église abbatiale Celles-sur-Belle, 30 juillet 2023, Celles-sur-Belle. Celles-sur-Belle,Deux-Sèvres Les Estivales d’Artenetra du 1er au 30 juillet, 24 concerts et 5 Master classes – 17ème édition ArtenetrA contact| festival@artenetra.com Dimanche 30 juillet à 17h – Église abbatiale de Celles-sur-Belle

Romain Leleu, trompette – Jean-Baptiste Robin, orgue Tarif B : 15€.

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . EUR.

Église abbatiale

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Les Estivales d’Artenetra from July 1st to 30th, 24 concerts and 5 Master classes – 17th edition ArtenetrA contact| festival@artenetra.com Sunday, July 30 at 5pm – Eglise abbatiale de Celles-sur-Belle

Romain Leleu, trumpet – Jean-Baptiste Robin, organ Price B : 15? Les Estivales d’Artenetra del 1 al 30 de julio, 24 conciertos y 5 clases magistrales – 17ª edición ArtenetrA contact| festival@artenetra.com Domingo 30 de julio a las 17:00 h – Iglesia abacial de Celles-sur-Belle

Romain Leleu, trompeta – Jean-Baptiste Robin, órgano Tarifa B: 15? Les Estivales d’Artenetra vom 1. bis 30. Juli, 24 Konzerte und 5 Meisterklassen – 17. Ausgabe ArtenetrA contact| festival@artenetra.com Sonntag, 30. Juli um 17 Uhr – Abteikirche von Celles-sur-Belle

Romain Leleu, Trompete – Jean-Baptiste Robin, Orgel Tarif B: 15? Mise à jour le 2023-07-06 par OT Pays Mellois Détails Catégories d’Évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Autres Lieu Église abbatiale Adresse Église abbatiale Ville Celles-sur-Belle Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Église abbatiale Celles-sur-Belle

Église abbatiale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/celles-sur-belle/