Indre-et-Loire Visite guidée du Grand Clocher Église abbatiale Beaulieu-lès-Loches, 16 septembre 2023, Beaulieu-lès-Loches. Visite guidée du Grand Clocher Samedi 16 septembre, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Église abbatiale Chaussures fermées conseillées. Risque de vertige. Si vous êtes courageux, osez gravir les marches du Grand Clocher pour profiter d’un magnifique point de vue à 64m de haut. Passez en des endroits inconnus, tenus secrets, et constatez l’ampleur des travaux effectués entre 2016 et 2019. Église abbatiale 2 Place du Maréchal-Leclerc 37600 Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 91 94 94 http://beaulieulesloches.eu [{« type »: « phone », « value »: « 02.47.91.94.91 »}, {« type »: « email », « value »: « obellot@beaulieulesloches.eu »}] La première abbatiale de Beaulieu-lès-Loches a été consacrée en 1007 par Foulques III Nerra, dit le Faucon Noir.

Mairie de Beaulieu-lès-Loches

