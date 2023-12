Consert de Noël à l’Eglise de Castanet Tolosan Eglise, 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan, 17 décembre 2023, Castanet-Tolosan.

Consert de Noël à l’Eglise de Castanet Tolosan Dimanche 17 décembre, 17h00 Eglise, 31320 Castanet Tolosan tarif 10,15 et 18 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

Fin : 2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

L’Ensemble Vocal de Castanet-Tolosan et les Amis de l’Orgue

ont le plaisir de vous proposer en décembre deux magnifiques

concerts à l’église de Castanet-Tolosan

VENDREDI 15 DECEMBRE à 21h

et DIMANCHE 17 DECEMBRE à 15h

Pour ces deux concerts l’EVCT a fait appel à des instrumentistes et

solistes vocaux professionnels hors pairs. Marc Chiron à l’orgue et le

Quintette à cordes Cyrano en ce qui concerne les musiciens. Notre

Ensemble Vocal accueillera aussi avec joie quatre solistes vocaux, la

soprano Anaïs CONSTANS, le contre-ténor Arnaud RAFFARIN, Timothé

BOUGON pour les parties ténor et la basse Benoit DUC.

La pièce centrale de ces concerts est le Stabat Mater que vous pourrez

écouter en deuxième partie du programme, composé par Emanuele

Rincon d’Astorga, compositeur italien d’origine espagnole du XVIIIe

siècle.

En première partie seront interprétées par les uns ou les autres

participants des pièces vocales et/ou instrumentales autour de Noël et

Eglise, 31320 Castanet Tolosan Eglise 31320 CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/evct »}] https://www.google.fr/maps/place/%C3%89glise/@43.5157883,1.4956653,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12aebf0a13794e79:0x55711a2fae6bf0ee!8m2!3d43.5157844!4d1.4982402!16s%2Fg%2F11k3hjyn87?entry=ttu

Musique – Classique – Baroque – chant –