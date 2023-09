Octobre Rose – Egletons se ligue Égletons, 7 octobre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Une journée de mobilisation pour Octobre Rose avec au programme :

– Sur le parvis de l’Espace de l’Espace Ventadour : petit-déjeuner rose (2€, de 9h à 11h); randonnée pédestre (6 km, départ 9h30, 5€/personne); les motos vagabondes (5€/casque, 60 km de balade, départ 9h30); tour d’escalade mobile (10h-12h & 14h-16h, 1€/personne); Restauration sur place à partir de 11h (grillades, frites et crêpes).

– Au centre aqua : initiation « Nagez Forme & Santé » (8h30-9h30); activités du centre aqua (balnéo, fitness, bassin … : 5€/personne dont 2€ reversés à la ligue)

– Espace Ventadour : initiation activité physique adaptée (10h45 & 15h); démonstration de danses traditionnelles (11h30); goûter rose (16h30); séance de zumba (17h). Divers stands.

Infos et réservations : patricia.dubouchaud@mairie-egletons.fr.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A day of mobilization for Pink October:

– On the Espace de l’Espace Ventadour forecourt: pink breakfast (2?, from 9am to 11am); hike (6 km, departure 9:30am, 5?/person); motos vagabondes (5?/helmet, 60 km ride, departure 9:30am); mobile climbing tower (10am-12pm & 2pm-4pm, 1?/person); on-site catering from 11am (grills, French fries and crêpes).

– At the aqua center: « Nagez Forme & Santé » initiation (8:30am-9:30am); aqua center activities (balneotherapy, fitness, pool, etc.: 5?/person, 2? of which will be donated to the league)

– Espace Ventadour: introduction to adapted physical activity (10:45 & 15:00); traditional dance demonstration (11:30); pink snack (16:30); zumba session (17:00). Various stands.

Information and bookings: patricia.dubouchaud@mairie-egletons.fr

Un día de acción por el Octubre Rosa:

– En la explanada del Espace Ventadour: desayuno rosa (2?, de 9:00 a 11:00); senderismo (6 km, salida a las 9:30, 5?/persona); motos (5?/casco, 60 km, salida a las 9:30); torre de escalada móvil (10:00-12:00 y 14:00-16:00, 1?/persona); restauración in situ a partir de las 11:00 (parrilladas, patatas fritas y crêpes).

– En el centro acuático: iniciación « Nagez Forme & Santé » (8h30-9h30); actividades del centro acuático (balneoterapia, fitness, piscina, etc.): 5€ por persona, de los cuales 2€ se donarán a la liga

– Espace Ventadour: iniciación a la actividad física adaptada (10:45 y 15:00); demostración de danza tradicional (11:30); fiesta del té rosa (16:30); sesión de zumba (17:00). Varios stands.

Información y reservas: patricia.dubouchaud@mairie-egletons.fr

Ein Tag der Mobilisierung für den Rosa Oktober mit folgenden Programmpunkten:

– Auf dem Vorplatz des Espace de l’Espace Ventadour: Rosa Frühstück (2?, von 9 bis 11 Uhr); Wanderung (6 km, Start 9.30 Uhr, 5?/Person); die vagabundierenden Motorräder (5?/Helm, 60 km Fahrt, Start 9.30 Uhr); mobiler Kletterturm (10-12 Uhr & 14-16 Uhr, 1?/Person); Verpflegung vor Ort ab 11 Uhr (Grillen, Pommes frites und Crêpes).

– Im Aquazentrum: Einführung « Nagez Forme & Santé » (8.30-9.30 Uhr); Aktivitäten im Aquazentrum (Balneo, Fitness, Becken … : 5?/Person, wovon 2? an die Liga gehen)

– Espace Ventadour: Einführung in angepasste körperliche Aktivität (10:45 & 15:00 Uhr); Vorführung traditioneller Tänze (11:30 Uhr); Rosa Tee (16:30 Uhr); Zumba (17:00 Uhr). Verschiedene Stände.

Infos und Reservierungen: patricia.dubouchaud@mairie-egletons.fr

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières