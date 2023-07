Festival Natura l’Oeil Égletons, 17 juin 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Festival international immersif et déambulatoire de photos animalières et de nature, qui mettent en valeur la beauté de notre planète et amènent les visiteurs à prendre conscience de sa préservation.

Accessible 24/24h gratuitement.

Renseignements : 06 41 84 09 32..

2023-06-17 fin : 2023-09-18 . .

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



An immersive international festival of wildlife and nature photography, highlighting the beauty of our planet and raising visitors’ awareness of its preservation.

Accessible 24/24h free of charge.

Information: 06 41 84 09 32.

Un festival internacional itinerante de fotografía de la naturaleza y la vida salvaje, que muestra la belleza de nuestro planeta y sensibiliza a los visitantes sobre la necesidad de preservarlo.

Abierto 24 horas al día, gratuito.

Información: 06 41 84 09 32.

Internationales immersives und wanderndes Festival für Tier- und Naturfotografie, das die Schönheit unseres Planeten hervorhebt und die Besucher dazu bringt, sich seiner Erhaltung bewusst zu werden.

Rund um die Uhr kostenlos zugänglich.

Informationen: 06 41 84 09 32.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières