Nuit des musées au CDMA 2 Avenue d’Orluc, 13 mai 2023, Égletons.

Ouverture officielle du CDMA pour la Nuit des Musées 2023. Au programme :

– Musée Numérique Micro-Folie : Playlist en mode libre sur le thème de la représentation de la nuit en art.

– Exposition sonore interactive en dialogue avec les collections permanentes du Centre de Découverte du Moyen Age. Elle propose un nouveau regard sur le Moyen Age au travers de la thématique du conte. Les œuvres à la fois sculptures et instruments de musique permettent à chacun de s’adonner au plaisir de la découverte des sons et ainsi de réveiller les sculptures endormies.

Gratuit. 10h-12h & 14h-22h.

Renseignements : 05 55 93 29 66..

Samedi 2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 12:00:00. .

2 Avenue d’Orluc Centre de Découverte du Moyen-Âge

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Official opening of the CDMA for the Nuit des Musées 2023. On the program:

– Digital Museum Micro-Folie: Free mode playlist on the theme of the representation of the night in art.

– Interactive sound exhibition in dialogue with the permanent collections of the Centre de Découverte du Moyen Age. It offers a new look at the Middle Ages through the theme of the tale. The works, both sculptures and musical instruments, allow everyone to indulge in the pleasure of discovering sounds and thus to awaken sleeping sculptures.

Free of charge. 10am-12pm & 2pm-10pm.

Information : 05 55 93 29 66.

Inauguración oficial del CDMA para la Noche de los Museos 2023. En el programa:

– Micro-Folie Digital Museum: Lista de reproducción en modo libre sobre el tema de la representación de la noche en el arte.

– Exposición sonora interactiva en diálogo con las colecciones permanentes del Centre de Découverte du Moyen Age. Ofrece una nueva mirada sobre la Edad Media a través del tema del cuento. Las obras, que son a la vez esculturas e instrumentos musicales, permiten a todos entregarse al placer de descubrir sonidos y despertar así esculturas dormidas.

Entrada gratuita. de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 22.00 h.

Información: 05 55 93 29 66.

Offizielle Eröffnung des CDMA für die Nacht der Museen 2023. Auf dem Programm stehen:

– Digitales Museum Micro-Folie: Playlist im freien Modus zum Thema der Darstellung der Nacht in der Kunst.

– Interaktive Klangausstellung im Dialog mit den ständigen Sammlungen des Centre de Découverte du Moyen Age (Entdeckungszentrum des Mittelalters). Sie bietet einen neuen Blick auf das Mittelalter durch die Thematik des Märchens. Die Werke, die gleichzeitig Skulpturen und Musikinstrumente sind, ermöglichen es jedem, sich dem Vergnügen der Entdeckung der Klänge hinzugeben und so die schlafenden Skulpturen zu wecken.

Kostenlos. 10h-12h & 14h-22h.

Informationen: 05 55 93 29 66.

