Séance dédicace à la librairie Ventadorn 7 Rue Bernard de Ventadour, 6 mai 2023, Égletons.

Manu Tronche, l’auteur de « Le mystère du Transcorrézien », vient dédicacer son œuvre à la librairie Ventadorn de 10h à 12h.

Renseignements : 05 19 31 02 53..

Samedi 2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 12:00:00. .

7 Rue Bernard de Ventadour Librairie Ventadorn

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Manu Tronche, the author of « Le mystère du Transcorrézien », comes to sign his work at the Ventadorn bookshop from 10 am to 12 pm.

Information : 05 19 31 02 53.

Manu Tronche, autor de « Le mystère du Transcorrézien », viene a firmar su obra en la librería Ventadorn de 10.00 a 12.00 h.

Información: 05 19 31 02 53.

Manu Tronche, der Autor von « Le mystère du Transcorrézien », signiert sein Werk in der Buchhandlung Ventadorn von 10:00 bis 12:00 Uhr.

Informationen: 05 19 31 02 53.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT d’Egletons