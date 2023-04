Les Univers Ludiques, 22 avril 2023, Égletons.

Jeux de rôle, jeux de société, jeux traditionnels coréens, concours de costumes ou encore tournois autour du jeu Magic : the Gathering … Pendant 2 jours, venez jouer et vous amuser !

Concours de costumes ouvert à tous avec à la clé des bons d’achats de la boutique Guyajeux, présente pendant les 2 jours.

Entrée gratuite (sauf pour les tournois de cartes).

Réservation conseillée pour le jeu de rôle et les tournois sur gardiensdesunivers.fr.

Samedi 2023-04-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-23 17:00:00. .

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Role-playing games, board games, traditional Korean games, costume contests or tournaments around the game Magic: the Gathering … For 2 days, come and play and have fun!

Costume contest open to all with vouchers from the Guyajeux store, present during the 2 days.

Free entry (except for the card tournaments).

Reservation recommended for the role-playing game and the tournaments on gardiensdesunivers.fr

Juegos de rol, juegos de mesa, juegos tradicionales coreanos, concursos de disfraces o torneos en torno al juego Magic: the Gathering… Durante 2 días, ¡ven a jugar y diviértete!

Concurso de disfraces abierto a todos con vales de la tienda Guyajeux, presente durante los 2 días.

Entrada gratuita (excepto para los torneos de cartas).

Se recomienda reservar para el juego de rol y los torneos en gardiensdesunivers.fr

Rollenspiele, Gesellschaftsspiele, traditionelle koreanische Spiele, Kostümwettbewerbe oder auch Turniere rund um das Spiel Magic: the Gathering … Zwei Tage lang können Sie hier spielen und sich amüsieren!

Kostümwettbewerb für alle mit Einkaufsgutscheinen aus der Boutique Guyajeux, die an beiden Tagen anwesend ist.

Freier Eintritt (außer für die Kartenturniere).

Reservierung für das Rollenspiel und die Turniere unter gardiensdesunivers.fr empfohlen

Mise à jour le 2023-03-10 par OT d’Egletons