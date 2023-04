Chasse aux oeufs Égletons Catégorie d’Évènement: Égletons

2023-04-10 – 2023-04-10 Corrèze Égletons . Spectacle de guignol, chasse aux œufs et goûter.

Animation réservée aux enfants de moins de 11 ans.

À 15h à l’Espace Ventadour. Sur réservation obligatoire au 06 76 91 26 15.

5€/enfant. Fête foraine pendant 3 jours du samedi au lundi. Égletons

