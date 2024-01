Soirée fanfare et 2 concerts Rue de Soudeilles Égletons, samedi 17 février 2024.

Soirée fanfare et 2 concerts Rue de Soudeilles Égletons Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 18:30:00

fin : 2024-02-17

Au château Robert, à 18h30 fanfare Ktipietok Orkestar, un véritable produit du terroir clermontois servi par une bande hétéroclite de musiciens aussi passionnés que sympathiques, aussi déjantés que talentueux. A 20h30, concert La Raymonde, entre folksong américaine et textes français contemplatifs ou révoltés, ils sont là pour nous parler de notre humanité. A22h30, concert La Grange On The Rocks, des voix chantant à l’unisson le bon vieux temps du rock de Marvin Gaye à Neil Young, des Doors aux Beatles en passant par de bons vieux rocks à la française. Tarif 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans). Réservations par mail ou au 06.98.88.61.87

Au château Robert, à 18h30 fanfare Ktipietok Orkestar, un véritable produit du terroir clermontois servi par une bande hétéroclite de musiciens aussi passionnés que sympathiques, aussi déjantés que talentueux. A 20h30, concert La Raymonde, entre folksong américaine et textes français contemplatifs ou révoltés, ils sont là pour nous parler de notre humanité. A22h30, concert La Grange On The Rocks, des voix chantant à l’unisson le bon vieux temps du rock de Marvin Gaye à Neil Young, des Doors aux Beatles en passant par de bons vieux rocks à la française. Tarif 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans). Réservations par mail ou au 06.98.88.61.87

EUR.

Rue de Soudeilles Château Robert

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lezartsetsalamandre@gmail.com



L’événement Soirée fanfare et 2 concerts Égletons a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières