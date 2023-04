Festival « Printemps de Haute-Corrèze », 16 avril 2023, Égletons .

Égletons, ,

Festival « Printemps de Haute-Corrèze »

Égletons

2023-04-16 09:45:00 09:45:00 – 2023-04-16

Égletons Corrèze .

Égletons

Rendez-vous à 9h45 devant la Micro-Folie, 2 avenue d’Orluc – Égletons

¿ Présentation de la Micro-Folie et jeux : Quiz « cherche et trouve » sur des détails symboliques du triptyque audacieux et mystérieux « Le jardin des délices » de Jérôme Bosch, qui, par ses scènes enivrantes et terrifiantes, fascine tant !

¿ Découverte des services de « Pignon sur rue » : Atelier associatif pour partager du temps, des connaissances et de la bonne humeur autour du monde du vélo.

¿ Balade à vélo (15 km) sur les routes et hameaux autour d’Égletons à la découverte du patrimoine haut-corrézien : château de Maumont, église et bourg de Rosiers d’Égletons… avec une animatrice du Pays d’Art et d’Histoire.

¿ Pique-nique tiré du sac et retour à Égletons pour la projection et exposition au cinéma à 15h30, du film « Raoul Taburin » a un secret de Pierre Godeau ou l’histoire d’un petit garçon devenu grand expert en matière de mécanique et de réparation de vélo, sans savoir en faire.

10€ forfait visites avec vélo personnel ou 15€ forfait visites avec location de vélo à assistance électrique. Réservation obligatoire au 05 55 93 23 30.

lesprintempsdehautecorreze@cacmeymac.fr +33 5 55 95 23 30

Égletons

dernière mise à jour : 2023-03-10 par