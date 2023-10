Eglantine Factory : 1 réparation = 1ourlet offert Eglantine Factory Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Eglantine Factory : 1 réparation = 1ourlet offert Eglantine Factory Marseille, 20 octobre 2023, Marseille. Eglantine Factory : 1 réparation = 1ourlet offert 20 et 21 octobre Eglantine Factory Dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation, Eglantine Factory vous accueille dans son atelier pour vous conseiller et vous renseigner sur les réparations de vêtements en tous genres. Pour toute réparation apportée (petit accroc, bretelle craquée, trous,…) d’une valeur de 5 à 10€, je vous offre un ourlet simple piqué (valable un mois)

Offre valable du vendredi 20 au samedi octobre 2023. Eglantine Factory 47 rue senac de meilhan 130001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Eglantine Factory Adresse 47 rue senac de meilhan 130001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Eglantine Factory Marseille latitude longitude 43.296609;5.384244

Eglantine Factory Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/