30.10.2021 @ Blackend GVA Tattoo Avec Eggs of Gomorrh + KESS’KHTAK (KSK) + Atomisator + Nemes Nemes / gva / Death Old School Nemes is a deathmetal band formed in 2020 in Geneva/Switzerland. [https://www.facebook.com/nemes.gva](https://www.facebook.com/nemes.gva) Kesskhtak / gva / Grind Death [http://kesskhtak.bandcamp.com](http://kesskhtak.bandcamp.com) [http://www.youtube.com/kesskhtak](http://www.youtube.com/kesskhtak) Atomisator / gva / Speed Trash Eggs of Gomorrh / gva / Black Death [https://eggsofgomorrh.bandcamp.com/](https://eggsofgomorrh.bandcamp.com/) 17 rue de la coulouvrenière 1204 Genève Galerie de d’art et salon de tatoo

Prix libre pour les artistes

fin de journée sous le signe du METAL Blackend Tatoo – Galerie et Salon 17 rue de la Coulouvrenière Genève Jonction

2021-10-30T16:00:00 2021-10-30T23:59:00

