EGGS + Attention le Tapis Prend Feu + Amour Courtois L'international, 14 octobre 2021, Paris.

de 20h à 23h

payant

Eggs, c’est de la musique parfaite pour jouer les enfants terribles, sauter gaiement dans les flaques d’eaux des quais de Seine et batifoler sans se soucier des lendemains douloureux. L’Inter présente : ▪ EGGS “eGGS, c’est de la musique parfaite pour jouer les enfants terribles, sauter gaiement dans les flaques d’eaux des quais de Seine et batifoler sans se soucier des lendemains douloureux. C’est beau, tout simplement.” ▪ ATTENTION LE TAPIS PREND FEU ” Stereolab, Chantal Goya, Elliott Smith et les Beatles sont sur un radeau. Soudain une grosse vague de second degré fait tomber tout ce beau monde à l’eau. Qui reste-t-il ? Un groupe au nom aussi génialement foutage de gueule que celui de son album, « Potion Vadrouille ». Si vous cherchiez l’objet musical le plus éloigné de tous les standards récemment commercialisés pour le grand public même pas foutu de payer pour manger de la soupe en playlist sur Spotify, ne cherchez plus : vous venez d’atterrir en utopie.” (GONZAÏ) ▪ AMOUR COURTOIS Amour Courtois est l’alias de Joseph Sainderichin, poète et bassiste. Depuis 2017 il accomplit seul une musique sémillante et enflammée bercée de multiples inspirations allant de l’Opéra à la Synth Pop, accompagnée de ses textes en français. Amour Courtois a sorti son premier EP “Chansons Rêvées” en juin 2021, chez Beagle Records. Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

