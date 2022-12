Égérie(s) – Quatuor Debussy et Primat Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2023-01-17 20:30:00 – 2023-01-17 22:00:00

Bas-Rhin EUR Délaissant pupitres et partitions, le Quatuor transforme les concerts traditionnels en spectacles novateurs et uniques. En voici un dont la matière première est l’exploration des sentiments intimes de quatre grands compositeurs d’Europe de l’Est face à celles qui les ont inspirés, sublimés, parfois mis en pièces mais toujours influencés et fascinés. Les épouses, les amantes, les muses, les égéries. Entendez-les, mais voyez-les aussi. Car le metteur en scène David Gauchard a pensé et placé l’action de ce concert dans l’atelier d’un peintre, endroit mythifié, hanté parfois par la muse ou le cafard mais où l’on chasse toujours l’inspiration, où on la frôle sans pouvoir la saisir et où enfin, enfin, on réussit à la dominer. À la manière d’une performance, Égérie(s) a l’ambition démesurée de déchiffrer les arcanes de la création et d’apercevoir, ne serait-ce que le temps d’une respiration miraculeuse et bouleversante, l’engrenage complexe et subtil qui produit un chef-d’œuvre, qu’il soit pictural ou musical. « Rien ne rebute le Quatuor Debussy, référence dans son genre mais aussi à la croisée de bien des chemins musicaux. » Le Petit Bulletin Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation +33 3 88 73 30 54 Haguenau

