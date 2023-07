Journée Nationale de la Réparation à Voves ! Egelec28 – Pro&Cie Les Villages Vovéens, 21 octobre 2023, Les Villages Vovéens.

Journée Nationale de la Réparation à Voves ! Samedi 21 octobre, 14h00 Egelec28 – Pro&Cie

Venez passer un moment convivial lors d’un atelier réparation animé par notre technicien SAV, labellisé Qualirépar ! Nos vendeurs vous donneront également de nombreux conseils et tips pour entretenir et maintenir vos appareils électroménagers, électroniques, image et son en bon état de marche !

Egelec28 – Pro&Cie 28150 Voves Les Villages Vovéens 28150 Voves Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@egelec28.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00