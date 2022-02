Egalité : une autre manière d’en parler Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Des hommes, des femmes, des filles, des garçons, et si on parlait d’égalité ? Un peu d’histoire, la question du genre dans la langue française, les tâches ménagères, les stéréotypes au travers

des jouets : échanges, débat, jeux…

