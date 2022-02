Égalité Théâtre Jules Julien Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Égalité

le mardi 15 mars à Théâtre Jules Julien

le mardi 15 mars à Théâtre Jules Julien

### Théâtre **Compagnie Filao** Au départ, l’idée du triptyque autour de la devise française germe en nous avec le besoin de requestionner les fondements qui constituent notre société à la lumière de notre époque. Un désir d’aborder dès le plus jeune âge ces valeurs qui ont traversé les temps et qui visent à construire une société plus juste ; d’interroger, à partir de situations issues de leur quotidien les émotions qui font barrage au vivre-ensemble et de les mettre au coeur du procédé chorégraphique. Quatre danseurs se rencontrent dans une danse énergique où le mouvement, porteur de sens, permet de suivre l’évolution des rapports entre eux. L’ouverture se fait sur une danse commune toute en synchronicité, dans laquelle l’utilisation de la danse hip-hop forge un sentiment d’équipe. Mais la dynamique fédératrice, apportée par cette chorégraphie de groupe efectuée à l’avant-scène, se dégrade petit à petit, laissant place aux divergences. Difficile de conserver une égalité lorsque les différences de danses, de corps, de forces commencent à constituer un atout ou un handicap ! Dans cette optique, l’un des axes de recherche chorégraphique consiste à creuser la sensation d’iniquité de ces quatre individus, grâce à des danses singulières. ### Infos pratiques * Mardi 15 mars à 9h30 et 10h45 * Durée : 40mn * À partir de 3 ans

De 3,50€ à 12€

Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France

2022-03-15T09:30:00 2022-03-15T10:10:00;2022-03-15T10:45:00 2022-03-15T11:25:00

