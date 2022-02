Égalité femmes-hommes, où en est-on ? Maison de quartier la mano Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Égalité femmes-hommes, où en est-on ? Maison de quartier la mano, 3 mars 2022, Nantes. 2022-03-03

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : oui Plus d’infos au 02 40 40 91 18 Atelier débat proposé par l’EclectiC Léo Lagrange. Tous les mois, L’EclectiC organise un temps d’échanges et de débats avec des jeunes. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, L’EclectiC propose un atelier débat autour de l’égalité femmes-hommes. Pour les jeunes de 16 à 25 ans Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes Maison de quartier la mano adresse1} Nantes 44000

