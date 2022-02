Égalité femmes-hommes Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mardi 1 mars au mercredi 30 mars à Médiathèque José Cabanis

L'égalité – ou les inégalités – entre femmes et hommes, est au cœur de l'actualité. Depuis de nombreuses années, la parole des femmes se libère. Découvrez dans cette programmation, des morceaux d'histoire, des parcours courageux, des femmes libres, culottées, fortes, en pleine mutation.

