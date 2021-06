Garges-lès-Gonesse Hôtel de Ville Garges-Lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise « Egalité des chances, Oui je m’engage ! » Hôtel de Ville Garges-Lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse Catégories d’évènement: Garges-lès-Gonesse

La 1ère édition du mois « **Egalité des chances, Oui je m’engage ! »** aura lieu **du 1 au 30 juin** 2021 : le Bus de l’Egalité des Chances mis à disposition par la RATP, parcourra le département du Val d’Oise. La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, la ville de Garges-lès-Gonesse, le Pôle Emploi, la Mission Locale Val d’Oise Est et la Maison de l’Emploi de Roissy Pays de France sont partenaires de cette 1ère édition. **Le Bus de l’Egalité des Chances sera de passage le 29 juin prochain, à Garges-Lès-Gonesse** : **Plus de 30 partenaires** se sont mobilisés pour présenter leur offre d’accompagnement – insertion, leurs offres d’emploi et de formation dans 4 secteurs d’activités : BTP, logistique, numérique, et service à la personne. Consultez tout le programme de cette 1ère édition du mois « Egalité des chances, Oui je m’engage ! » : [http://egalite-chances.org/index.php?i=9](http://egalite-chances.org/index.php?i=9)

ENTREE LIBRE

Le 29 juin 2021, venez rencontrer les partenaires sur le parvis de la mairie de Garges-lès-Gonesse, de 13h à 17h

