9.8 EUR Questionnant les fondements qui constituent notre société à la lumière de notre époque, ce spectacle est né d’un désir d’aborder dès le plus jeune âge ces valeurs qui ont traversé les temps et qui visent à construire une société plus juste. Par leur corps, les danseurs tentent d’interroger, à partir de situations issues du quotidien les émotions qui font barrage au vivre-ensemble solidaire et de les mettre au cœur du procédé chorégraphique.

Un beau moment de poésie à partager en famille !

Le spectacle de danse Égalité est le nouveau projet de la compagnie Filao, très active et réputée en Occitanie !

Spectacle familial dès 3 ans.

