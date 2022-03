Égalité Auditorium Jean-Cayrou, 12 mars 2022, Colomiers.

Égalité

Auditorium Jean-Cayrou, le samedi 12 mars à 17:00

Égalité ! C’est aussi le mot prononcé à la fin du jeu, quand tout le monde a gagné. Mais, est-on bien sûr que finalement tout le monde n’a pas perdu ? Dans cette équipe qui tente de rester soudée, certains membres commencent à en douter. Tiraillés par l’envie d’être un peu plus que les autres, ils tentent de se frayer un chemin pour accéder au sommet du portique, là où ils attireront les regards, là où ils seront inatteignables. Les danseur·se·s déploieront toute leur ingéniosité pour traverser ce match et ces épreuves sans blessure… Et si gagner, finalement, c’était réussir à être ensemble, sur une même balançoire ? Production Cie Filao Coproduction et Accueil en résidence La Manufacture Vendetta Mathea à Aurillac, l’Auditorium Jean Cayrou à Colomiers, l’Abbaye-École de Sorèze, la Ligue de l’enseignement des deux-sèvres et la commune de Frontenay-Rohan-Rohan Soutiens Ville de Colomiers, Département de la Haute-Garonne et la Région Occitanie Dans le cadre du dispositif “Danse à l’École” **Dès 3 ans** > **Tarifs : 4 à 9€ > Réservations : **[https://colomiers.festik.net/egalite/](https://colomiers.festik.net/egalite/1) Horaires ——– Samedi 12 mars 2022 de 17h00 à 17h45 **Détails sur le lieu**: Auditorium Jean Cayrou Rue Chrestias 31770 Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T17:00:00 2022-03-12T17:30:00