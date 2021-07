EFS : collecte don du sang au gymnase Jules Guesde Gymnase Jules Guesde, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Issy-les-Moulineaux.

Vous pouvez donner votre sang si : -vous avez **entre 18 et 70 ans** -vous pesez **au minimum 50 kg**. Il est également recommandé de ne pas être à jeun avant un don. Pensez à vous munir : -d’une **pièce d’identité** ou de sa **carte de donneur** -de la **confirmation de** [**rendez-vous**](http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/) qui vous sera envoyée par mail ou par SMS -de l’**attestation de déplacement dérogatoire** au motif de « l’assistance aux personnes vulnérables », ou d’une **déclaration sur l’honneur** indiquant « aller donner mon sang » si les mesures gouvernementales en vigueur l’exigent (pendant le créneau horaire du couvre-feu/en confinement). Vous devez respecter un **délai minimum de 8 semaines entre deux dons de sang**. **Dans certaines situations, vous devrez attendre pour donner votre sang :** -1 jour après un soin dentaire (carie) ou un détartrage -7 jours après la fin d’un traitement antibiotique, une extraction dentaire ou une pose de couronne -14 jours après l’arrêt des symptômes d’un épisode infectieux -4 mois après un piercing ou un tatouage -4 mois après une intervention chirurgicale avec hospitalisation de plus de 24h -4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria) ou d’autres parasitoses comme la maladie de Chagas -6 mois après l’accouchement et jamais pendant la grossesse **Par précaution, vous ne pouvez pas donner votre sang si :** -vous avez bénéficié d’une transfusion sanguine ou d’un don d’organe -vous avez séjourné au Royaume-Uni, plus d’un an cumulé, entre 1980 et 1986 -vous avez consommé de la drogue par vous intraveineuse [Pour prendre RDV.](http://mon-rdv-[dondesang.efs.sante.fr](dondesang.efs.sante.fr)/) **Avant de prendre rendez-vous et de vous déplacer, vérifiez votre éligibilité au don de sang !** Test en ligne sur [dondesang.efs.sante.fr](dondesang.efs.sante.fr), rubrique « Puis-je donner ? » ou Appli « Don de sang ». (Les résultats du test ne remplacent pas l’entretien préalable au don).

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang, indispensable pour sauver des vies.

Gymnase Jules Guesde 15 Rue Jules Guesde 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine



