Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Effrénées romantiques – Concert Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines

Saône-et-Loire

Effrénées romantiques – Concert Montceau-les-Mines, 12 septembre 2021, Montceau-les-Mines. Effrénées romantiques – Concert 2021-09-12 – 2021-09-12 Église Notre-Dame 53, rue de la République

Montceau-les-Mines Saône-et-Loire Montceau-les-Mines EUR Salieri, Rossini, Beethoven, Schubert, Brahms et Mozart, entres autres, seront au programme de cette fin d’après-midi consacrée au chant choral avec le groupe “les voix en aparté” dirigé par Philippe Forget, bien connu dans la région. resfenbassinminier@gmail.com Salieri, Rossini, Beethoven, Schubert, Brahms et Mozart, entres autres, seront au programme de cette fin d’après-midi consacrée au chant choral avec le groupe “les voix en aparté” dirigé par Philippe Forget, bien connu dans la région. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Autres Lieu Montceau-les-Mines Adresse Église Notre-Dame 53, rue de la République Ville Montceau-les-Mines lieuville 46.67535#4.36466