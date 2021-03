Toulouse Centre d'Initiatives Artistiques du Mirail (CIAM) Toulouse Effets secondaires Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail (CIAM) Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

### Exposition avec Myriam Mechita et Samir Ramdani Au sein de [La Fabrique, espace d’exposition du Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail](https://culture.univ-tlse2.fr) (CIAM) à Toulouse, sont réunies pour la première fois des oeuvres de Myriam Mechita (née en 1974 à Strasbourg, vit et travaille à Berlin) et de Samir Ramdani (né en 1979 à Privas, vit et travaille à Paris), deux artistes présents dans les collections des Abattoirs. Cette exposition, met en avant le travail de deux artistes contemporains à travers une quinzaine d’oeuvres prêtées exceptionnellement par les Abattoirs, l’Artothèque du Lot, l’Hôtel d’Agar à Cavaillon et les artistes eux-mêmes : dessins, estampes, céramiques, installations, photographies et vidéos. L’exposition _Effets secondaires_, titre inspiré par la chanson Volontaire d’Alain Bashung, montre ainsi le travail de Myriam Mechita et de Samir Ramdani. Leurs oeuvres interpellent sur des problèmes sociétaux et des questions d’actualité comme le genre, la discrimination, les inégalités, l’altérité ou encore la pandémie qui se retrouvent dans l’une des dernières oeuvres de Samir Ramdani, _La cellule_, 2020, dans laquelle un pays est à l’arrêt, confiné. _Une exposition élaborée par les étudiant.e.s du Master 2 Métiers de l’art. Régie, documentation, numérique de l’Université Toulouse – Jean Jaurès, avec le soutien et sous la supervision de l’équipe artistique des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse._ __ ### Plus d’infos [Site des Abattoirs ](https://www.lesabattoirs.org/actions/effets-secondaires) //www.youtube.com/embed/BgXPMu8Xedw ![]() ### Infos pratiques * Une exposition qui ouvrira dès que possible.

* Cette exposition est également à retrouver sur les comptes [Instagram](https://www.instagram.com/lesabattoirs/) et [Facebook](https://www.facebook.com/lesabattoirs) des Abattoirs.

* Un prochain [rendez-vous avec Samir Ramdani, le jeudi 1er avril à 18h, en partenariat avec Le Printemps de septembre](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34021/La%20Cellule%20). Culture Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail (CIAM) 5 Allée Antonio Machado, 31100 Toulouse, France Toulouse

