Effets secondaires Alençon, 20 mai 2022, Alençon.

Effets secondaires Alençon

2022-05-20 20:00:00 – 2022-05-20

Alençon Orne

Avec la ferme conviction que le théâtre appartient à tous et qu’il est bon de pouvoir le partager, l’auteur-metteur en scène Arthur Deschamps offre son nouveau spectacle comme terrain de jeu pour des amateurs. Tout au long de la saison 2021-2022, les participants à cette création partagée auront joué main dans la main avec Arthur Deschamps, l’ostéopathe Paul Ankri, le percussionniste Nicolas Rouleau et le comédien Lucas Hérault pour créer une version augmentée d’Effets secondaires – Je t’aime plus que ma douleur. Par amour du jeu, ils auront travaillé l’écoute du corps, la rythmique, le théâtre et l’improvisation, et inventé dans le rire des scènes au second plan. Voici donc le fruit d’une rencontre entre passionnés de la scène ! À la manière de Jacques Tati, la joyeuse troupe nous dévoile une pièce enrichie de personnages hauts en couleur qui évoluent autour du protagoniste principal : Tom, un jeune homme confronté à un mal inexpliqué. Sur une scène transformée en hôpital, les amateurs incarnent les patients ou aides-soignants, malades ou infirmiers et jouent avec les effets secondaires des traitements. Un rendez-vous sous le signe du partage et du rire !

Alençon

