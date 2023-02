Découverte du métier de métallier / ferronnier effet de steel Aÿ-Champagne Catégories d’Évènement: Aÿ-Champagne

Découverte du métier de métallier / ferronnier effet de steel, 1 avril 2023, Aÿ-Champagne. Découverte du métier de métallier / ferronnier 1 et 2 avril effet de steel En partenariat avec la ville d’Ay, labellisée Petites Cités de Caractère, nous vous proposons le programme suivant : Samedi de 10h30 à 12h00 Initiation à la forge pour les enfants, avec la réalisation d’une pièce en binôme avec un artisan forgeron. Samedi de 14h30 à 17h00 Découverte de l’art de la ferronnerie grâce à l’observation du travail d’un artisan forger. Cette démonstration vous fera voir d’un autre oeil cet artisanat traditionnel. Dimanche de 10h30 à 12h00 Initiation à la forge tout publics : venez vous essayer à cette activité, entouré de votre famille ou entre amis pour une matinée pleine de souvenirs. effet de steel 6 rue des mureaux 51160 AY Aÿ-Champagne 51150 Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

