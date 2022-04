Effervescence, expo collective Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Effervescence, expo collective Dieulefit, 1 juillet 2022, Dieulefit. Effervescence, expo collective Galerie Craft Espace 50 rue du Bourg Dieulefit

2022-07-01 – 2022-09-04 Galerie Craft Espace 50 rue du Bourg

Dieulefit Drôme Effervescence présente en expo une tableau représentatif de la création contemporaine actuelle ( métiers d’art, créateur et artistes réunis). Une sélection aux tendances actuelles, photo, céramique, luminaires, illustrations, gravures, dessin, accessoires craftespace@gmail.com +33 4 26 51 55 85 http://www.craftespacegalerie.com/ Galerie Craft Espace 50 rue du Bourg Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Galerie Craft Espace 50 rue du Bourg Ville Dieulefit lieuville Galerie Craft Espace 50 rue du Bourg Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Effervescence, expo collective Dieulefit 2022-07-01 was last modified: by Effervescence, expo collective Dieulefit Dieulefit 1 juillet 2022 Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme