Paris Petit Bain Paris EFFERALGANG RADIO – Point Rêve Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

EFFERALGANG RADIO – Point Rêve Petit Bain, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 25 juillet 2021

de 12h à 0h

gratuit

EFFERALGANG RADIO 14h-16h Atelier « Collages de rêve » avec Mathilde Aubier & Bertrand Salle Les enfants racontent leurs rêves et en font des collages, accompagnés par les intervenants illustrateurs. (De 6 à 12ans) 16h-17h Plateau Radio – Café-rêves avec Marie Delta Interviews avec les enfants de l’atelier autour du thème des rêves, playlist musicale aérienne, ambiance jacques martin 2.0 17h-18h Djset « Fantasma » avec Phantom Love & Plateaux Infinis 18h-19h Live Chomsky & Variéras 19h-20h Blind test « Rêves humides » avec Grande Pagaille & Sieste étirée A partir de 20h Djset « Love & martini in San Remo » avec Hell-essia Djsets Sieste Étirée avec Carlotta Saracco + Nina Match + Digital Sunday + Pandemix + Marie Delta & co EFFERALGANG RADIO (Stand illustrations, sérigraphies & roue de l’infortune/ Dj Sets) Efferalgang est une entourloupe sonore née du premier confinement. C’est un agrégat de bruits, d’individu.es, de musique et d’images, et surtout un data-prétexte pour être ensemble et tirer au réseau ce qu’il a de plus doux, généreux, rugueux et désordonné. Gang un jour, gang toujours. Événements -> Brocante / Marché Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)

Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Événements -> Brocante / Marché

Date complète :

2021-07-25T12:00:00+02:00_2021-07-26T00:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Petit Bain Adresse 7 port de la Gare Ville Paris lieuville Petit Bain Paris