Haute-Vienne Bussière-Galant Bussière-Galant Rendez-vous place Charles de Gaulle de 14h30 à 16h30. Sur réservation. Informations : 05 53 55 36 00 Venez découvrir avec les agents du Parc naturel régional Périgord-Limousin, quelles actions sont menées pour effacer les étangs et restaurer en leur lieu et place des zones humides. Véritables éponge et filtre épurateurs, elles ont été malmenées pendant de nombreuses décennies et font aujourd’hui l’objet d’actions visant à leur redonner toute leur lettre de noblesse. A Bussière Galant, vous découvriez sur un site expérimental et dans le cadre du programme Nature 2050, les actions qui ont été mis en oeuvre pour restaurer ses milieux et préserver la ressource en eau, dans la perspective du réchauffement climatique en cours. Bussière-Galant Bussière-Galant

