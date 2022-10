EEyou session #5 : DJ set italien par Rosario Ligammari Europa Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 18:30 21:30

Gratuit : oui Tout public #euradio et la Maison de l’Europe à Nantes présentent la EEYOU SESSION #5 DJ set par Rosario Ligammari Envie de vous évader en Italie le temps d’une soirée ? La Maison de l’Europe à Nantes et euradio accueillent Rosario Ligammari, l’auteur du livre « Buongiorno Pop : 100 albums italiens de 1960 à nos jours » (Le Mot et le Reste, 2021) pour un DJ set 100% italo avec aussi bien du rock que de l’électro, du disco que des slows, du rétro que du nouveau. – 18h30 à 19h30 : séance de dédicace du livre – Possibilité d’acheter le livre sur place au tarif de 21€ – Espèces uniquement. – 19h30 à 21h30 : Dj set par Rosario Ligammari Italian food and drinks Rendez-vous le jeudi 20 octobre dès 19h30 pour une troisième EEYOU SESSION autour du bar associatif d’Europa Nantes (à partir de 18h30 pour la séance de dédicace). Côté bar, une carte tout aussi voyageuse vous attend : boissons et planches italiennes sont à l’affiche. Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

