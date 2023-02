EELS LOCKDOWN HURRICANE 2023 LE MeM, 22 avril 2023, RENNES.

EELS LOCKDOWN HURRICANE 2023 LE MeM. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:00 (2023-04-22 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

EelsLockdown Hurricane 2023États-Unis / Pop-RockD’abord connu pour sa carrière solo, Mark Oliver Everett (alias E) forme en 1995 Eels, groupe avec lequel il sort un premier album, Beautiful Freak, acclamé par la critique et dont le single Novocaïne For The Soul est à ce jour le titre le plus connu du public.Entre rock expérimental et pop orchestrale, le 13e et dernier album de Eels intitulé Earth To Dora est sorti le 30 octobre 2020, en pleine pandémie mondiale. Douze titres qui n’ont donc pas eu encore l’honneur d’être joués en live?: le rendez-vous est donc pris samedi 22 avril 2023?au MeM !

Votre billet est ici

LE MeM RENNES Route de Sainte Foix Ille-et-Vilaine

Eels

Lockdown Hurricane 2023

États-Unis / Pop-Rock



D’abord connu pour sa carrière solo, Mark Oliver Everett (alias E) forme en 1995 Eels, groupe avec lequel il sort un premier album, Beautiful Freak, acclamé par la critique et dont le single Novocaïne For The Soul est à ce jour le titre le plus connu du public.

Entre rock expérimental et pop orchestrale, le 13e et dernier album de Eels intitulé Earth To Dora est sorti le 30 octobre 2020, en pleine pandémie mondiale. Douze titres qui n’ont donc pas eu encore l’honneur d’être joués en live?: le rendez-vous est donc pris samedi 22 avril 2023?au MeM !

.35.0 EUR35.0.

Votre billet est ici