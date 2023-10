Chants de Noël par Voix en Sol Mineur Eéglise de Cadolive Cadolive, 9 décembre 2023, Cadolive.

Cadolive,Bouches-du-Rhône

Voix en Sol Mineur propose un choix des plus beaux chants de Noël venant de la tradition provençale, française, mais aussi mondiale. Ce qui n’exclut pas la découverte de belles compositions plus contemporaines..

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Eéglise de Cadolive Montée de l’Eglise

Cadolive 13950 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Voix en Sol Mineur offers a selection of the most beautiful Christmas carols from the Provencal, French and international traditions. This does not exclude the discovery of more contemporary compositions.

Voix en Sol Mineur ofrece una selección de los más bellos villancicos de la tradición provenzal, francesa e internacional. Pero eso no excluye el descubrimiento de composiciones más contemporáneas.

Voix en Sol Mineur bietet eine Auswahl der schönsten Weihnachtslieder aus der provenzalischen, französischen und weltweiten Tradition. Das schließt die Entdeckung schöner zeitgenössischer Kompositionen nicht aus.

