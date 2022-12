Séjour « colo apprenantes 6-11 ans » de la Maison de Quartier Godeleine PETIT EEDF Base du Parc –, 18 juillet 2022, Morbecque.

Séjour « colo apprenantes 6-11 ans » de la Maison de Quartier Godeleine PETIT 18 – 22 juillet EEDF Base du Parc –

Adhésion annuelle à la structure Maison de Quartier, uniquement en fonction du quotient familial.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

En avant pour le séjour « colo apprenantes » au cœur de la forêt de Morbecque! Ce séjour est organisé par la Maison de Quartier Godeleine PETIT du 18 au 22 juillet 2022 à la Base du Parc de Morbecque dans le Nord de la France. Ce séjour est ouvert à 10 jeunes de tout milieu, âgés de 6 à 11 ans.

Le séjour inscrit ses actions dans le cadre des valeurs défendues par la Maison de Quartier à savoir :

Favoriser la Partage, l’Entraide et la Solidarité.

Favoriser l’épanouissement de chaque personne, au sein d’un groupe, d’une collectivité.

Accueillir un public hétérogène, favoriser les échanges sociaux culturels

Contribuer à la socialisation de l’enfant

Diversifier les centres d’intérêt du public, participer au développement intellectuel et physique de l’enfant

Faciliter l’accès aux loisirs

Aider les parents dans leur rôle éducatif, le valoriser et le soutenir

Initier le public au civisme et à la citoyenneté

Développer et dynamiser le partenariat, renforcer la communication de l’action

Inscrire les actions dans une dynamique transversale

Renforcer la qualification de l’équipe (salariés et bénévoles).

Objectifs :

• Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages : la curiosité, l’écoute, la réflexion progressive avec des questionnements oraux ou écrits, la mise en œuvre et la confrontation aux points de vue des autres

• Travailler les compétences fondamentales à la réussite :

o Compréhension de textes lus par les enfants ou qui leur ont été lus.

o Expression de leurs pensées à l’oral et à l’écrit dans une langue correcte et claire.

• Favoriser les activités civiques et écologiques, engagement au service des autres et de la protection de la nature :

o Education au développement durable : activités sur l’eau, le recyclage des déchets, la biodiversité par des études et des visites d’écosystèmes locaux

o Education nutritionnelle : cuisine pédagogique pour partager des plats sains préparés ensemble

Permettre aux enfants de :

• Vivre des moments forts en collectivité,

• Apprendre les règles de vie en collectivité,

• Découvrir un nouvel environnement,

• Bénéficier d’un séjour de courte durée en dehors du cadre familial

• Participer à des activités ludiques, sportives et culturelles,

Le séjour est un prolongement des différentes activités réalisées au sein de l’accueil de loisirs. Ils ont pour vocation de rendre possible un départ de courte durée pour les enfants issus de toutes classes sociales, afin de permettre l’épanouissement de ces derniers, de favoriser la mixité sociale, mais aussi de changer d’environnement dans un cadre qui ne leur est pas familier où ils pourront s’épanouir.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

