LES EMBUSCADES : LA PART DES CHOSES – BRETELLE ET GARANCE / ATELIER VOIX PARENTS/ENFANTS EEA Cossé-le-Vivien, 16 septembre 2023, Cossé-le-Vivien.

Cossé-le-Vivien,Mayenne

Dans le cadre du festival les Embuscades, participez à l’atelier voix parents/enfants !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

EEA

Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire



As part of the Embuscades festival, take part in a parent/child voice workshop!

En el marco del festival Embuscades, ¡participe en el taller de voz para padres e hijos!

Nehmen Sie im Rahmen des Festivals Les Embuscades am Eltern-Kind-Stimmworkshop teil!

Mise à jour le 2023-08-23 par eSPRIT Pays de la Loire