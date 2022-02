éé Versailles École d’été -Une fête à Versailles- Versailles, 4 juillet 2022, Versailles.

éé Versailles École d’été -Une fête à Versailles-

du lundi 4 juillet au samedi 9 juillet à Versailles

Venez créer une fête à Versailles pour penser notre monde ! 10 personnalités de par le monde, 10 disciplines (de la musique électronique à l’architecture), 10 figures de Versailles, 10 lieux exceptionnels, 1 fête, et vous ? Travaillez et fêtez dans les endroits les plus exclusifs et secrets de Versailles du 4 au 9 juillet 2022. Découvrez le nouveau Versailles, de la musique électronique au paysage, pendant une semaine de plaisirs politiques, débats, événements exclusifs, visites et surprises. Ensemble, nous aurons avec 300 personne à charge de laisser un moment mémorable. Ouvert à tous, de tout âge, de n’importe où. RÉSÉRVEZ MAINTENANT ! [www.ee-versailles.fr](http://www.ee-versailles.fr) Suivez @ee.versailles sur instagram pour découvrir les personnalités ! ©éé2022, association à but non lucratif, direction @nous.computer

réservez votre ticket dès maintenant !

Venez créer une fête à Versailles pour penser le monde ! 10 personnalités, 10 disciplines (de la musique électronique à l’architecture), 10 lieux exceptionnels, 1 fête, et vous ?

Versailles versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-04T08:00:00 2022-07-04T18:00:00;2022-07-05T08:00:00 2022-07-05T18:00:00;2022-07-06T08:00:00 2022-07-06T18:00:00;2022-07-07T08:00:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T08:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T08:00:00